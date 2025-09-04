Orçamento da Câmara previsto na LDO gera divergência entre Legislativo e Executivo; veja destaques da política

O orçamento previsto para a Câmara de Caxias no projeto de lei de diretrizes orçamentárias (LDO) para 2026 tem gerado divergências entre o Executivo e o Legislativo. O texto foi protocolado na última sexta-feira (29).

O valor previsto para repasse é de R$ 71 milhões, mas a proposta do Executivo é de destinação inicial de R$ 61 milhões, com complementação do restante em caso de necessidade. A Câmara, por sua vez, cobra o repasse integral, embora tradicionalmente devolva recursos ao fim de cada ano. Entre os argumentos estão reformas que pretendem fazer no prédio, inclusive no plenário.

Na manhã desta quinta-feira (4), os vereadores suspenderam a sessão e ficaram reunidos por mais de uma hora para tratar do tema. Uma reunião entre os vereadores e o prefeito Adiló Didomenico está prevista para as 17h. A expectativa é de que uma solução seja alinhada no encontro.

Quatro partidos e um encontro

Símbolo do agro gaúcho, a Expointer está entre os temas capazes de unir as diferentes correntes políticas no Estado. Uma representação disso é o encontro não previsto de quatro representantes políticos da Serra em frente ao pavilhão da agricultura familiar da feira.

O prefeito Adiló Didomenico (PSD) encontrou o deputado estadual Guilherme Pasin (PP). Em seguida, se juntaram o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB), e o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT).

— É assim que o Rio Grande dá certo, somando forças — disse Adiló.

Ao que Pasin emendou:

— Isso se chama maturidade política.

Adiado

Por conta da previsão de chuvas volumosas nesta quinta-feira (4) no Estado, a comitiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) adiou a visita que faria em Farroupilha.

A equipe da Superintendência de Infraestrutura da instituição conheceria o prédio do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha (Cesf), sugerido pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB) para a instalação do campus na região.