O que teve de novo nas manifestações de 7 de Setembro em Caxias

Bandeira do Brasil foi estendida para o desfile de 7 de Setembro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As manifestações políticas deste 7 de Setembro tiveram uma novidade em relação aos anos anteriores. A bandeira brasileira, que havia sido adotada como símbolo de patriotismo da direita bolsonarista, também esteve presente em peso nos atos da esquerda.

Foi um fenômeno observado em todo o país e Caxias não ficou de fora. O ato dos grupos de esquerda ocorreu logo após o desfile cívico-militar realizado na Sinimbu, e também contava com camisetas e outros adereços verdes e amarelos.

As circunstâncias explicam a mudança. O tarifaço de Donald Trump alterou o centro de gravidade do sentimento patriótico brasileiro, devolvendo esse discurso aos grupos de esquerda, que há anos demonstravam certo constrangimento em utilizar a bandeira do país.

O julgamento de Bolsonaro e a negociação para emplacar a anistia aos acusados de golpe de estado complementam o cenário que levaram a esquerda a vestir verde e amarelo.

Nesse contexto, a peculiaridade das manifestações bolsonaristas, à tarde, foi a presença, em pleno Dia da Independência brasileira, da bandeira dos Estados Unidos. Uma espécie de patriotismo "recalibrado" para manter a força do discurso da direita mesmo sob sanções americanas. É uma forma de encampar a pressão de Trump sob o Supremo Tribunal Federal (STF).

A dúvida é como o eleitor que não foi às ruas — mas irá às urnas em 2026 — vai interpretar todos esses movimentos, sem esquecer que muito tem a acontecer até lá.

A propósito

O prefeito Adiló Didomenico não esteve no desfile da Independência, em Caxias, por compromissos particulares. O Executivo foi representado pelo vice-prefeito, Edson Néspolo, que acenou aos manifestantes que passaram logo após o desfile.

A Câmara foi representada pelo presidente Lucas Caregnato (PT). Autoridades militares, outros integrantes do Executivo e a deputada Denise Pessôa (PT) completaram a tribuna.