O peculiar tapa-buracos nos acessos à RS-453, em Caxias

Pista ficou tão irregular quanto antes. Ulisses Castro / Agencia RBS

Tem chamado a atenção e gerado reclamações a situação das alças de acesso junto ao viaduto Campo dos Bugres, sobre a rótula Nelson Bazei, em Caxias. Há algumas semanas, os pontos passaram por reparos onde o pavimento estava desgastado.

Seria um trabalho que agradaria os motoristas, acostumados a conviver com buracos nas pistas. No entanto, o asfalto não foi aplicado de modo uniforme e a via ficou praticamente tão irregular quanto antes.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) disse que houve uma operação tapa-buracos nas pistas e que, na próxima semana, equipes devem retornar ao ponto para avaliar a situação e encaminhar um serviço "mais pontual".