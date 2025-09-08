"Melhor governador do RS", diz empresário Luciano Hang sobre Sartori; veja destaques da política

O empresário Luciano Hang classificou o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) como "o melhor do estado do Rio Grande do Sul". A declaração ocorreu no fim de agosto, em almoço oferecido em Porto Alegre pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, que teve a participação do ex-governador.

Hang justificou o elogio dizendo que o caxiense abriu a economia do Rio Grande do Sul "para que empresários pudessem investir". Foi durante a gestão de Sartori que a Havan, rede de lojas do empresário, deu início aos trâmites de abertura de lojas no Estado.

A atual secretária da Fazenda de Porto Alegre, Ana Pellini, também esteve do almoço. Tanto ela, quanto Ernani Polo fizeram parte do governo Sartori.

Também nesta coluna

Primeiro contato

Encontro ocorreu sábado (6), na sede da UAB. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Uma reunião na sede da União das Associações de Bairro (UAB), sábado (6), foi o primeiro ato externo da nova gestão da Coordenadoria de Relações Comunitárias (CRC) de Caxias. No encontro, o titular Elói Frizzo apresentou 10 coordenadores regionais que terão papel estratégico na aproximação entre o Executivo e as comunidades, atuando como facilitadores das demandas junto à prefeitura.

Na última sexta-feira (5), Frizzo também conduziu reunião interna com a presença do chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, para alinhar estratégias e revisar a legislação da coordenadoria. O plano é reestruturar a divisão para que ela seja a porta de entradas das demandas ao Executivo.

Reagendado

Integrantes da Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) remarcaram para quinta-feira (11), às 9h45min, a visita ao prédio do Centro de Ensino Superior Cenecista (Cesf), em Farroupilha. A inspeção deveria ter ocorrido na última quinta, mas foi cancelada por questões climáticas.