Médicos pedem cassação dos vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello por vídeo em UPA de Caxias

Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL, estiveram na UPA Central. Redes Sociais / Reprodução

Um pedido de cassação contra os vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL) foi protocolado na manhã desta segunda-feira (22) na Câmara de Caxias. A peça é assinada pelos médicos Bruno Rossi Bertassi e Laura Bedin Rocetto, além da advogada Amanda Martins de Castro Bernardes.

O pedido ocorre em função de um vídeo publicado por Hiago e Daiane nas redes sociais no dia 4 de setembro mostrando uma fiscalização dos vereadores na UPA Central na noite anterior. Nas imagens, os parlamentares verificam um alojamento de descanso dos médicos, onde os dois profissionais estavam com a porta fechada. Os vereadores dizem ter sido acionados para ir até a unidade por pacientes que aguardavam atendimento.

No documento de 24 páginas, os médicos argumentam que eram responsáveis pelos atendimentos das salas amarela e vermelha (que concentram casos que exigem atenção diferenciado) e estavam no horário de descanso após a verificação dos pacientes.

Eles afirmam que o alojamento é o único existente para médicos, sem divisão entre homens e mulheres, e reclamam de insinuações que estariam tendo relações sexuais, já que os vereadores dizem no vídeo que havia apenas uma cama desarrumada.

Na peça, os profissionais alegam que o Conselho Federal de Medicina (CFM) garante o direito de descanso em plantões e que a ação dos vereadores teve como objetivo a promoção pessoal e o sensacionalismo. Ele afirmam ainda que o episódio "coloca em risco a confiança no sistema de saúde".

Além disso, os médicos mencionam a presença dos cônjuges dos vereadores, bem como a de um assessor de Hiago com uma arma na cintura. Para pedir a cassação, os profissionais acusam os vereadores de abuso de autoridade, quebra de decoro e exercício ilegítimo do poder parlamentar, além de crimes contra a honra.

O caso vai ser analisado pelo plenário já nesta terça-feira (23).

Vereadores dizem que ações vão continuar

Questionado pela coluna, Hiago disse que nunca esperou que a Secretaria da Saúde emitisse nota favorável à fiscalização e que "vai continuar fiscalizando e cumprindo o dever como vereador".

Sobre o assessor armado, o parlamentar disse ser policial da reserva, possuir porte de arma e se trata de "objeto de trabalho, como caneta ou bisturi do médico". A respeito da presença da esposa, Hiago argumenta que ela esteve apenas em área de circulação, sem ser barrada pela equipe da UPA e que nenhum procedimento médico foi prejudicado.