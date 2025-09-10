Lotação nas UPAs volta a dominar debate na Câmara de Caxias; veja destaques da política

UPA Central é uma das unidades com alta demanda. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Os problemas de atendimento na saúde ocuparam boa parte da sessão da Câmara nesta quarta-feira (10). Os vereadores repercutiram a reunião realizada na terça-feira pela Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Rafael Bueno (PDT), com o diretor do Instituto Ideas, Gustavo Colombo, e com o secretário da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Júnior.

Nas manifestações, críticas já recorrentes: UPAs abarrotadas, com dificuldade de atendimento, e demandadas por pacientes que poderiam ser atendidos nas unidades básicas de saúde (UBSs). Diversos vereadores, principalmente da oposição, rebateram a justificativa do secretário de que a chegada de migrantes à cidade tem demandado o sistema e cobraram melhorias na atenção básica para aliviar as UPAs.

O vídeo e a espera

Os vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL) criticaram a nota da prefeitura divulgada na última semana no episódio do vídeo que mostrava dois médicos em um alojamento de descanso. O texto dizia que a equipe estava completa, não havia atraso na espera e os médicos em questão não estavam atuando nas consultas.

Os vereadores — que prometem levar o caso ao Ministério Público — disseram que o próprio diretor do Ideas reconheceu, na reunião, o tempo excessivo de espera. Gustavo Colombo afirmou no encontro que havia pessoas esperando há cinco horas no momento do episódio, mas eram casos sem urgência.

Passos finais

A Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos está em fase de análise do orçamento da construção do aeroporto de Vila Oliva. É uma etapa já avançada nos trâmites que antecedem a licitação para a obra.

Em uma reunião na terça-feira (9), técnicos da pasta pediram mais informações a respeito do material utilizado para a construção da pista de pousos e decolagens e do pátio de aeronaves. São questões relacionadas aos custos previstos na tabela Sinapi, que serve de parâmetro para obras públicas.

Os esclarecimentos vão ser apresentados pelo secretário de Planejamento, Marcus Vinicius Caberlon, na próxima semana, em Brasília.

O município tem expectativa de lançar o edital para contratação da obra ainda em 2025 (o cronograma apresentado à SAC prevê outubro, mas é precisa preparar a documentação). Os recursos estão garantidos até junho de 2029.

Troféu

Prêmio foi recebido por Grégora, que fez a entrega a Adiló. Ricardo Rech / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico recebeu o prêmio Prefeito Inovador 2025, concedido pela Rede Cidade Digital. A iniciativa reconhece medidas que utilizam tecnologia para modernizar a gestão pública e melhorar os serviços à população.

A secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, representou o chefe do Executivo no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Porto Alegre e apresentou os projetos em andamento.

Entre as ações estão o programa Caxias Digital, que prevê a tramitação 100% eletrônica de processos e está em fase de implantação, e outras ações que incentivam inovação e empreendedorismo.

Também está no radar a implantação de um Centro de Inovação na Maesa. São projetos que, na maior parte, tramitam internamente e ainda não são percebidos de forma abrangente pela população.

Repensando a decisão

O senador Paulo Paim (PT) está repensando a decisão de não concorrer à reeleição em 2026. A avaliação ocorre após pedidos de integrantes do partido e principalmente de entidades e setores da sociedade com quem o parlamentar mantém relação. Entre eles estão movimento negro e centrais sindicais. Há também apelos de outros partidos.

Com 75 anos e quase 40 de parlamento, Paim estava decidido a deixar as disputas eleitorais. O senador, no entanto, é conhecido pela atuação em diversas pautas e por ter bom trânsito com diversas correntes políticas, o que motiva os pedidos de permanência na vida pública.

Caso Paim coloque o nome à disposição, o cenário na esquerda e no PT para disputar o Senado em 2026 pode mudar de rumos. Até agora, eram cogitados os nomes de Paulo Pimenta (PT) e Manuela D'ávila (atualmente sem partido). A candidatura do senador caxiense também dependeria das discussões envolvendo uma frente ampla da esquerda no Rio Grande do Sul, mas não há dúvidas de que é um nome forte.

Autonomia financeira

A deputada federal Denise Pessôa (PT-RS) protocolou projeto de lei que cria o Programa de Inserção Profissional para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social. A proposta prevê cursos gratuitos, parcerias com instituições de ensino e integração com o Sine, além da criação de um cadastro nacional unificado para facilitar o acesso a políticas públicas de empregabilidade. O texto também altera leis existentes para garantir reserva de vagas em contratações públicas.