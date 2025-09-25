Justificativa do Executivo para o déficit nas contas de Caxias revolta oposição; veja destaques da política

Audiência pública ocorreu nesta quarta-feira (24). Renata Oliveira Silva / Agencia RBS

A bancada do PCdoB anunciou o encaminhamento de uma denúncia ao Ministério Público (MP) contra o secretário de Gestão e Finanças de Caxias, Gilberto Galafassi. O motivo são as justificativas que têm sido apresentadas pelo município para o déficit nas contas públicas.

Após a audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) realizada na tarde de quarta-feira (24), em entrevista à imprensa, Galafassi argumentou que o impacto nas contas públicas ocorre em função da imigração, que demanda serviços de saúde e educação.

Segundo ele, 2 mil crianças ingressaram na rede de ensino após o período de matrículas, enquanto na saúde são emitidos de 50 a 100 Cartões SUS por semana. Os números já haviam sido apresentados pelo prefeito Adiló Didomenico na semana anterior. Galafassi também relacionou a imigração ao "assistencialismo" existente na cidade.

As declarações revoltaram a bancada do PCdoB e também o vereador Lucas Caregnato (PT), que levou o assunto à sessão desta quinta-feira (25). Os parlamentares classificam a postura como "xenofobia". O incômodo com declarações do tipo já havia sido abordada na última semana, mas o Executivo reiterou a justificativa.

Galafassi disse que vai aguardar a notificação do MP para se manifestar.

Leia Mais Os pedidos recebidos pelo governador Eduardo Leite na visita a Caxias

Teletrabalho

O Executivo está convocando os servidores públicos que atuam em regime de teletrabalho (home office) a retornar ao expediente presencial a partir de outubro.

O decreto que autorizava a modalidade, de 2023, foi revogado para reformulação, segundo a secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos.

A projeção é que o teletrabalho seja adotado novamente a partir da publicação de um novo decreto remodelado, ainda sem data definida.

Leia Mais Rua Hércules Galló é finalizada sem camada asfáltica adicional no acostamento

Instalação programada

A antena que vai transmitir o sinal aberto da TV Câmara de Caxias vai ser instalada no dia 30 de outubro no topo do Edifício Jotace, no centro. O dispositivo foi cedido pelo programa Brasil Digital, do governo federal, e o trabalho também vai realizado por técnicos ligados à EBC e à Rede Legislativa de emissoras.

O posicionamento da antena não significa o início das transmissões, já que é necessário preparar a infraestrutura complementar, como uma fibra óptica ligando o prédio da Câmara ao equipamento. Essa etapa deve ser custeada pelo Legislativo.