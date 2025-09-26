André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Gestão de Rafael Bueno na Saúde de Caxias deve ter mudança de estratégias no enfrentamento de demandas

Vereador foi anunciado como titular da pasta nesta quinta-feira (25) e toma posse no dia 6

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS