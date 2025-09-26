Gestão de Rafael Bueno na Saúde de Caxias deve ter mudança de estratégias no enfrentamento de demandas

Bueno disse que aceitou o desafio pois irá "revolucionar" a saúde de Caxias. Thales Comerlato Castagna/Câmara Caxias / Divulgação

Sondado em outras oportunidades para assumir a Saúde, o vereador Rafael Bueno (PDT) disse ter aceitado o convite dessa vez em função da autonomia recebida para gestão da equipe.

Em entrevista ao Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, nesta sexta-feira (26), o futuro secretário prometeu um plano para os primeiros 100 dias e uma "revolução" na pasta. Bueno deixa claro que as mudanças vão se focar nas estratégias e processos internos, afirmando que não se pode ficar "refém de dois ou três que já não estão conseguindo se alinhar a um sistema que se vê que dá certo".

O vereador também fez referência a polêmicas de meses atrás, como publicações protagonizadas pelo próprio prefeito Adiló Didomenico a respeito das pessoas que não buscam exames. O entendimento do futuro secretário é de que "muito se terceiriza a culpa", mas que é preciso buscar soluções.

A promessa é de uma nova forma de enfrentar os problemas, inclusive com tecnologia, substituindo estratégias que já não funcionavam. Se vai dar resultados, somente o tempo vai dizer.

Pedido

O martelo para que Rafael assumisse a Secretaria da Saúde de Caxias foi batido na segunda-feira (22), mas as condições para a troca de gestão na pasta surgiram na sexta-feira anterior.