Equiparação salarial é aprovada e atende a demanda de 13 anos dos servidores de Caxias

Servidores lotaram o plenário da Câmara. Gabriel Lain / Divulgação

Uma demanda de 13 anos dos servidores de Caxias foi atendida nesta terça-feira (9) com a aprovação na Câmara de projetos de lei que equiparam os salários de funcionários públicos que exercem a mesma função. As propostas, protocoladas no dia 29 de agosto, corrigem distorções da Lei Complementar 409/2012, que define os cargos municipais.

A cobrança pelos ajustes ganhou força neste ano por conta de promessas do prefeito Adiló Didomenico na campanha à reeleição, no ano passado. Durante a negociação salarial, em maio, a correção da 409 foi uma das principais reivindicações do Sindiserv, o sindicato dos servidores, ao Executivo.

Na época, ficou definido que a equiparação ocorreria em etapas, finalizando em 2031, e o Executivo encaminharia o projeto de lei em agosto. Ao todo foram quatro projetos, contemplando administração direta, Ipam, Samae e Fundação de Assistência Social (FAS).

Também foi aprovado um projeto relativo ao plano de saúde dos servidores e o ganho real da categoria, também alinhada em maio. Serão 1,5% de reajuste agora em setembro e outros 0,5% em abril de 2026.

Pedido de vista rejeitado

Durante a discussão, o vereador Sandro Fantinel (PL) pediu vista do projeto referente aos servidores do Samae. O entendimento era de que a proposta não fazia justiça aos servidores que atuam no tratamento de água por mudar o padrão dos cargos sem reajustar salários.