Em parceria com o município, Sesc recupera pista de skate em Caxias

Pista recebeu nova pintura e entorno passou por limpeza. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A pista de skate da Rua Luiz Covolan, no bairro Santa Catarina, passou por melhorias em uma parceria entre o Sesc e a prefeitura de Caxias do Sul. A iniciativa integrou a programação do Dia do Desafio desde ano, que ocorreu em maio, e a entrega oficial será na próxima segunda-feira (15), às 9h e às 14h, com participantes dos projetos de formação esportiva da entidade.

O espaço foi escolhido a partir de indicação da prefeitura e os frequentadores também foram ouvidos. O Sesc recebeu doação das tintas da construtora Rodoil e a equipe da própria entidade fez o lixamento e pintura da pista. Equipes das secretarias de Urbanismo, Gestão Urbana e Esporte e Lazer fizeram a limpeza da área e reparos de partes quebradas.

