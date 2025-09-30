Deputada Denise Pessôa media debate com a ministra Cármen Lúcia; veja destaques da política

Ministra Cármen Lúcia é uma das participantes. Antonio Augusto/STF / Divulgação

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), é uma das participantes do painel Cultura, Política e Mulheres: 30 anos da lei da cota das candidaturas femininas, que marcado para esta quarta-feira (1°), às 15h30min, na Câmara dos Deputados. O encontro vai ser conduzido pela presidente da Comissão de Cultura, deputada Denise Pessôa (PT).

Também participam a ex-deputada Marisa Formolo, autora de Por que Somos Poucas?, e a historiadora Natalia Pietra Méndez, professora da UFRGS.

O debate vai discutir os avanços desde 1995, os desafios para efetivar as cotas e o papel da cultura e da política na promoção da igualdade de gênero. O debate pode ser acompanhado pelo site da Câmara dos Deputados.

Dia (Nacional) do Gaúcho

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, o projeto que inclui o 20 de setembro como Dia do Gaúcho no calendário nacional. Atualmente a data é oficializada apenas no Rio Grande do Sul.

A proposta é de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT) e teve relatoria da deputada Denise Pessôa (PT), que preside a comissão.