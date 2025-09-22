CSG confirma planos de começar duplicações na Serra assim que reequilíbrio de contrato for autorizado

Ponte sobre o Arroio Tega já está em andamento. Porthus Junior / Agencia RBS

O diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), Ricardo Peres, confirmou os planos da companhia de iniciar as duplicações previstas em contrato assim que o governo do Estado der o aval para os termos do reequilíbrio contratual.

Os projetos e os custos das obras de resiliência não previstas em contrato já estão em análise pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha e pela Agergs, órgão fiscalizador do contrato. No total, R$ 215 milhões devem ser aportados do fundo de reconstrução do Estado, o Funrigs.

A CSG pede prorrogação de 15 meses no prazo de entrega das obras da RS-122, no contorno de Caxias, e da RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, que deveriam ser finalizadas em janeiro.