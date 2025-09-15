Congresso organizado pela Câmara de Caxias reuniu 300 pessoas de 80 municípios; veja destaques da política

Congresso ocorreu na Câmara de Vereadores. Augusto Martins / Divulgação

O Conquista, Tchê - 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos reuniu representantes de 80 municípios provenientes de oito Estados do país. Foram, ao todo, cerca de 300 pessoas, entre elas 20 prefeitos e 20 representantes de câmaras municipais, além de representantes do Estado e da União. Na sexta-feira (12) também teve a participação de uma comitiva chinesa.

Organizada pela Câmara de Vereadores, a programação ocorreu de quinta-feira (11) a sábado (13) com o objetivo de compartilhar experiências e estratégias para captar recursos para investimentos.

O presidente da Câmara de Caxias, Lucas Caregnato (PT), comemorou os números e também a colaboração entre as diversas bancadas e servidores do Legislativo na organização.

— É possível construir coletivamente num espaço da diversidade ideológica e política como é a Câmara de Vereadores — avaliou.

Leia Mais Comitiva chinesa participa de congresso organizado pela Câmara de Caxias; veja destaques da política

Centro de Inovação na Maesa

A prefeitura de Caxias planeja a implantação de um centro de inovação na Maesa. O objetivo é que o espaço reúna empresas e pessoas responsáveis por desenvolvimento de novas soluções em diversas áreas. Centros do tipo costumam ser associados à tecnologia, mas a ideia é que a atividade não se resuma a isso, abrangendo também a cultura e outros setores.

O projeto ainda não foi elaborado porque o município aguarda a assinatura de um financiamento de US$ 40 milhões obtido para investimentos na área de transformação digital, prevista para este mês. A expectativa, porém, é que o espaço ocupe ao parte do pavilhão 8 da Maesa. É o prédio que se estende pela Rua Plácido de Castro, a partir do cruzamento com a Rua Treze de Maio.