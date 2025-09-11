Congresso na Câmara reúne participantes de várias cidades do Estado

Pensado inicialmente para unir líderes de municípios da Serra, o Conquista, Tchê - 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos, organizado pela Câmara de Caxias, extrapolou os limites da região.
No primeiro painel, na manhã desta quinta-feira (11), havia participação de vereadoras e representantes de cidades como Esteio, Novo Hamburgo, Alvorada, Não-me-toque, Linha Nova (no Vale do Caí), Vale Verde (Vale do Taquari) e Santo Antônio do Palma (norte do Estado). O tema foi a importância das mulheres na política.
Até sábado (13), vereadores, prefeitos, ex-prefeitos e servidores públicos vão discutir experiências da administração pública e formas de acesso a recursos. Estão previstas participações de integrantes dos governos federal e estadual, além de outros municípios do país, como Vitória (ES) e Ananindeua (PA).
Nesta quinta-feira (11) ainda está previsto painel com prefeitos gaúchos, sobre experiências de administração, entre eles o prefeito Adiló Didomenico.
Programação
Para abrir espaço para a programação do congresso, a sessão desta quinta-feira foi resumida. Vereadores abriram mão da maior parte das manifestações a fim de garantir cumprimento do roteiro. Dois projetos foram aprovados e um passou por primeira discussão.