Como vai ser o túnel de LED que irá cobrir a Avenida Júlio de Castilhos

Já está em produção em uma fábrica da Bahia a estrutura que vai formar o túnel de LED que irá cobrir seis quadras da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias. A cobertura vai ser de fibra e fixada no canteiro central da via. A partir do poste vertical, se estenderão braços para ambos os lados, permitindo formar a cobertura, que se estenderá da Rua Feijó Junior, em São Pelegrino, até a Dr. Montaury, no Centro.

A estrutura foi planejada sob medida para a Júlio e foi encomendada pela Enel, uma das controladoras da Luz de Caxias do Sul, responsável pela iluminação pública. A instalação será responsabilidade da concessionária, que subcontratou uma empresa para a instalação. A expectativa, segundo o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, é começar a implantação da estrutura no início de outubro.

O túnel de LED será uma das principais novidades do Brilha Caxias 2025, a programação de Natal do município, mas não será retirada após as celebrações. A promessa é de uma atração permanente, que vai ajudar a fomentar o turismo da cidade, principalmente durante eventos.

Ousadia

Participando do Conquista, Tchê - 1º Congresso sobre Financiamento para Agentes Públicos, organizado pela Câmara de Caxias, o secretário Rodrigo Weber apostou alto:

— Ouso dizer que Caxias terá a maior decoração de Natal do país.

Também participando do painel "Mobilidade Urbana e Sustentabilidade nas Cidades: as parcerias que Impulsionam o Desenvolvimento Regional", o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Gremelmaier, foi na mesma linha e classificou a programação como "o maior Natal da história de Caxias".

Além do túnel de LED da Avenida Júlio, Brilha Caxias terá roda-gigante na Praça Dante Alighieri e apresentações em vários pontos da cidade. Entre os locais, o largo da estação férrea, que terá a revitalização inaugurada no dia 18 de novembro, no dia de início das ações de Natal.

O presidente do Mobi Caxias, Rodrigo Postiglione, também participou do painel, mediado pelo vereador Hiago Morandi (PL).

Dever de casa

Durante o painel, Gremelmaier apresentou ações que, na avaliação dele, justificam o aumento no fluxo turístico em Caxias nos últimos meses. De janeiro a agosto deste ano, o setor movimentou R$ 119 milhões, 17,6% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Entre as ações mencionadas estão participação em eventos e feiras ligadas ao setor, divulgação da cidade para os caxienses, ações em escolas, publicação da agenda de atrações no fim de semana e cursos gratuitos voltados a essa área.