Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Comitiva chinesa participa de congresso organizado pela Câmara de Caxias; veja destaques da política

Grupo foi liderado por Li Dongcheng, representante do escritório do Conselho Chinês de Promoção de Comercial Internacional no Brasil (CCPIT) e Secretário-geral da Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC)

