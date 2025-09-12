Comitiva chinesa participa de congresso organizado pela Câmara de Caxias; veja destaques da política

Li Dongcheng destacou a proximidade do Brasil com a China. André Fiedler / Divulgação

Uma comitiva chinesa esteve entre os participantes, nesta sexta-feira (12), do Conquista, Tchê - 1º Congresso sobre Financiamento para Agentes Públicos, organizado pela Câmara de Caxias. O grupo foi liderado por Li Dongcheng, representante do escritório do Conselho Chinês de Promoção de Comercial Internacional no Brasil (CCPIT) e Secretário-geral da Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC).

No painel, "Fortalecendo parcerias estratégicas, atraindo investimentos e abrindo novas possibilidades de financiamento e inovação para os municípios", Dongcheng destacou a proximidade entre Brasil e China acrescentando que é um bom momento para estreitar ainda mais as relações.

Ele também lembrou da presença da Marcopolo na China e da montadora chinesa Foton em Caxias (em parceria com a Agrale). Na saudação inicial, também brincou, dizendo que adora o Brasil e torce pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A participação também serviu para apontar oportunidades de parcerias, como na cadeia de suprimentos para a indústria e convidar para a 4ª Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China, em junho do próximo ano.

A comitiva chegou na quinta-feira (11) e teve agendas com o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT). Ainda na sexta-feira, o grupo visita a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias e a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Eles permanecem até este sábado (13).

Recado

Compondo a mesa do painel com o representante chinês, o vereador Rafael Bueno (PDT) não perdeu a oportunidade de mencionar o tarifaço dos Estado Unidos contra o Brasil. A medida tomada por Donald Trump serve como um empurrão para o país se aproximar comercialmente ainda mais da China.

— Enquanto alguns países viram as costas para o Brasil, a China se apresenta como um grande parceiro econômico — afirmou.

Bueno também sugeriu uma visita da Câmara à Embaixada da China no Brasil.

Também nesta coluna

Projetos

Na cerimônia de abertura no Congresso, na quinta-feira (11), o prefeito Adiló Didomenico destacou a necessidade de projetos para se alcançar os financiamentos disponíveis para investimentos nas cidades. Foi um ponto muito discutido na campanha eleitoral do ano passado e uma deficiência histórica da cidade.

Atualmente, segundo Adiló, Caxias tem uma carteira de projetos já aprovados na faixa de R$ 850 milhões. Desse total, R$ 430 milhões são a fundo perdido, ou seja, sem necessidade de devolução pelo município. Parte tem origem em emendas parlamentares.

Semana da Pessoa Idosa

A primeira edição da Tribuna da Pessoa Idosa será um dos destaques da Semana Municipal da Pessoa Idosa da Câmara de Caxias. A programação será entre os dias 23 e 29 de setembro.

A criação do espaço na tribuna foi aprovada em junho com o objetivo de dar voz à população acima dos 60 anos, incentivando a participação comunitária. A iniciativa integra a programação organizada pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa (CDPI), presidida pela vereadora Sandra Bonetto (Novo).

Durante a programação também será lançada a Cartilha da Pessoa Idosa e ocorrerão atividades voltadas à saúde, prevenção e convivência.

Reconhecimento

Entrega ocorreu na quarta-feira (10). Lauro Alves / Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), Pepe Vargas (PT), entregou ao cônsul da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, um exemplar do livro sobre Aldo Locatelli em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A publicação destaca a relevância do artista para o patrimônio cultural gaúcho e reforça os laços históricos entre Brasil e Itália. O gesto ocorreu durante visita oficial nesta quarta-feira (10), na sede do Legislativo.

Lançado em 2008, o livro reúne cerca de 600 imagens em edição bilíngue e revisita a trajetória de Locatelli, da formação na Itália às obras realizadas no Brasil. A entrega simboliza o reconhecimento institucional à contribuição artística do pintor e integra as celebrações do sesquicentenário da imigração italiana. Aldo Locatelli assina, entre outras, as pinturas da igreja São Pelegrino, em Caxias.

Garantias

A deputada federal Denise Pessôa (PT) apresentou projeto de lei que propõe incluir entre as atribuições da União, via Sine, a fiscalização da reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica.

A proposta prevê que os municípios conveniados recebam dados periódicos sobre vagas intermediadas, destinadas e efetivamente preenchidas por essas mulheres.