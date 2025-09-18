Chefe da Casa Civil de Caxias troca de partido e assume presidência do PSD; veja destaques da política

Roneide (E) trocou PRD pelo PSD. Rodrigo Rossi / Divulgação

O secretário da Casa Civil de Caxias, Roneide Dornelles, é o novo presidente municipal do PSD. A nova função vem acompanhada da saída do PRD e marca mais um movimento de fortalecimento do partido na Serra. A mudança ocorre na esteira da troca de sigla do prefeito Adiló Didomenico, que deixou o PSDB no fim do mês e assinou filiação ao PSD.

Com dois dos principais líderes do governo municipal integrados ao partido comandado no Estado por Eduardo Leite, o PSD se consolida como uma nova força política na região. A movimentação mira os próximos desafios eleitorais.

Assinaturas

A vereadora Daiane Mello (PL) protocolou nesta quinta-feira (18) o requerimento de convocação do secretário da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, e da secretária-adjunta, Daniele Meneguzzi, para prestar esclarecimentos sobre os atendimentos no município. O documento tem a assinatura de 11 parlamentares.

O pedido dos vereadores precisa ser aprovado em plenário antes da convocação oficial. Por meio desse instrumento, o representante público acionado precisa comparecer e responder a perguntas dos parlamentares.

Voto secreto...

A Câmara dos Deputados aprovou, na tarde de quarta-feira (17), destaques (modificações) na PEC da Blindagem, aprovada em dois turnos horas antes. Entre as alterações, está a previsão de voto secreto para autorizar processos criminais contra parlamentares.

A questão é polêmica por si só, mas tende a gerar questionamentos porque a determinação de voto secreto havia sido derrubada na sessão que aprovou o texto base. O tema voltou a ser discutido por uma manobra dos parlamentares.

Dos deputados da Serra, Denise Pessôa (PT) foi contrária ao voto secreto e Maurício Marcon (Podemos), favorável.

... e anistia