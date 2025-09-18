Chamamento público para operação do castramóvel, em Caxias, não tem interessados

Equipamento foi adquirido pelo município em 2023. Semma / Divulgação

O chamamento público para a operação do castramóvel adquirido pela prefeitura de Caxias do Sul não teve interesse de nenhuma ONG. A abertura das propostas seria nesta quarta-feira (17).

O resultado não surpreende porque as instituições que conversaram com o município sobre a operação do equipamento já haviam anunciado a desistência. Elas discordavam dos termos da proposta sob o argumento de que não conseguiriam arcar com os custos. Ainda assim, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) optou por fazer o chamamento para possibilitar a parceria a outras ONGs.

Com a falta de interesse, o objetivo agora é oferecer o equipamento para instituições de Ensino Superior. O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) já demonstrou interesse, mas o município estuda um meio jurídico para viabilizar o acordo. É possível que ocorra um novo chamamento.