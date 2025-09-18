Chamamento público para operação do castramóvel, em Caxias, não tem interessados

O chamamento público para a operação do castramóvel adquirido pela prefeitura de Caxias do Sul não teve interesse de nenhuma ONG. A abertura das propostas seria nesta quarta-feira (17).
O resultado não surpreende porque as instituições que conversaram com o município sobre a operação do equipamento já haviam anunciado a desistência. Elas discordavam dos termos da proposta sob o argumento de que não conseguiriam arcar com os custos. Ainda assim, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) optou por fazer o chamamento para possibilitar a parceria a outras ONGs.
Com a falta de interesse, o objetivo agora é oferecer o equipamento para instituições de Ensino Superior. O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) já demonstrou interesse, mas o município estuda um meio jurídico para viabilizar o acordo. É possível que ocorra um novo chamamento.
O titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, diz que o atual contrato com a Universidade de Caxias do Sul (UCS) já atende a toda a demanda e que o castramóvel seria um complemento.