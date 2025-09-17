Câmara quer convocar representantes da Saúde de Caxias para prestar esclarecimentos

Medida foi proposta pelo presidente, Lucas Caregnato (PT). Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

Vereadores de Caxias pretendem convocar representantes da Secretaria da Saúde para dar explicações na Câmara. A medida foi sugerida pelo presidente da Casa, vereador Lucas Caregnato (PT), diante dos gargalos do setor na cidade.

A convocação está prevista no Regimento Interno com assinatura de ao menos três vereadores e a provação do plenário. Uma vez aprovado, o representante convocado é obrigado a comparecer e responder a questionamentos dos parlamentares.

Não é comum a Câmara utilizar esse mecanismo. Normalmente, representantes do Executivo utilizam o espaço destinados a autoridades, seja por convite ou interesse próprio. Nesses casos, a manifestação é por 20 minutos, sem direto a perguntas dos vereadores.

Mais cobranças

A sessão desta quarta-feira (17), deu sequência à série de críticas à gestão da saúde. Lucas Caregnato (PT) classificou a cidade como "um dos piores exemplos do Brasil em gestão pública da saúde". Já Andressa Marques (PCdoB) defendeu que não há necessidade de mais dinheiro, e sim mudanças na forma de gestão.

Já o vereador Rafael Bueno (PDT) afirmou que o município desperdiça dinheiro ao não priorizar a atenção básica. Isso porque há sobrecarga nas UPAs, que não têm como foco o diagnóstico para tratamentos mais prolongados.

Além de apontar os problemas, as manifestações também deixam claro, nas entrelinhas, uma dificuldade de relacionamento entre os vereadores e a cúpula da Secretaria da Saúde.

R$ 950 mil para o Tacchini

O Hospital Tacchini vai receber R$ 950 mil em emendas parlamentares para custeio de serviços ligados ao SUS. Do total, R$ 650 mil foram indicados pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos) e R$ 300 mil pelo deputado federal Danrlei de Deus Hinterholz (PSD).

Os recursos serão destinados ao atendimento de pacientes oncológicos no Tacchini Instituto do Câncer, referência para 22 municípios da região, e a melhorias na estrutura da instituição. No último ano, mais de 67% dos atendimentos do hospital foram públicos.