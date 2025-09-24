Câmara de Caxias autoriza pacote de R$ 100 milhões em obras com recursos do Samae; veja destaques da política

Obras prometem solucionar 90% dos alagamentos da cidade. Bruna Bossle / Divulgação

Apesar da análise do pedido de cassação dos vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL) ter maior repercussão, esse não foi o único assunto tratado pela Câmara na terça-feira (23). Os vereadores autorizaram o Samae a repassar R$ 101,7 milhões à administração direta para a realização de obras de drenagem.

Trata-se das intervenções previstas no programa Canaliza Caxias, que a prefeitura diz que vai resolver 90% riscos de alagamentos da cidade. O assunto chegou a ir à pauta no início do mês, mas foi adiado por uma emenda do vereador Claudio Libardi (PCdoB).

A proposta era obrigar o município a consertar todas as tubulações antes do asfaltamento das vias. A emenda foi rejeitada, mas Libardi disse ter obtido informação do prefeito Adiló Didomenico que projeto semelhante será encaminhado pelo Executivo.

Transporte coletivo

Outro assunto tratado na sessão foi um projeto encaminhado pelo Executivo que ajusta a lei do subsídio ao transporte coletivo.

O texto apenas autoriza que o município utilize recursos do caixa livre para cobrir a isenção tarifária a famílias de baixa renda. Alguns repasses, inclusive, já ocorreram, mas precisam ser formalizados em lei. Não há novo subsídio ou destinação de valores adicionais.

O tema seria votado na última quinta-feira (18), mas a sessão extraordinária foi interrompida por falta de quórum.

Ataques

A votação do projeto do transporte coletivo e a análise do pedido de cassação de Hiago e Daiane rendeu ataques aos vereadores nas redes sociais.

No primeiro caso, por entendimento de que mais recursos seriam destinados ao sistema. No segundo, por seguidores que acreditavam que a votação desta terça-feira (23) já poderia custar o mandato dos parlamentares do PL. O que se analisava, na verdade, era a abertura ou não de processo de cassação.

Nesta quarta-feira (24), os vereadores reclamaram da desinformação, inclusive de perfis em redes sociais que se propõem a divulgar fatos da cidade.

Discordâncias

Na esteira da reação às críticas, Marisol Santos (PSDB) aproveitou o momento para resgatar a disputa ocorrida no início do ano na eleição da Mesa Diretora e na negociação para os próximos anos.

— Vou votar nos quatro anos, se estiver aqui, contra a presidência, porque não me representa ter derrubado o acordo de representatividade. Significa que eu odeio quem está aqui? Significa que eu não respeito o presidente e a Mesa Diretora? Claro que não — afirmou.

Marisol defende que o PL tivesse a presidência em um dos anos por ser a maior bancada, e o PSDB por ter obtido a segunda maior votação.

Convocação aprovada

O secretário da Saúde de Caxias, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, e a adjunta, Daniele Meneguzzi, serão convocados pela Câmara de Caxias para responder a questionamentos dos vereadores. O requerimento protocolado pela vereadora Daiane Mello (PL) e assinada por outros 10 vereadores foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira (23).

Os parlamentares querem informações a respeito da situação da estrutura de atendimento e das filas de espera para exames, consultas e cirurgias, entre outras ações. A convocação está prevista no Regimento Interno e obriga que os representantes compareçam para responder aos questionamentos.

Os vereadores também analisariam um pedido de informações à Secretaria da Saúde, mas o requerimento foi retirado de pauta.

PEC da Reparação

A Câmara dos Deputados instalou na semana passada a Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/2024, conhecida como PEC da Reparação.

A proposta cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial (FNREPIR), voltado a ampliar oportunidades e promover a inclusão social da população negra. O fundo prevê investimentos em educação, da primeira infância a bolsas de estudo, além de melhorias em escolas e incentivo ao empreendedorismo negro.

O texto também inclui a criação do capítulo "Da Promoção da Igualdade Racial" na Constituição, estabelecendo bases permanentes para o combate às desigualdades raciais. A deputada federal Denise Pessôa (PT) integra a comissão, que vai analisar o mérito da PEC antes da votação em plenário.