André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Câmara de Caxias autoriza pacote de R$ 100 milhões em obras com recursos do Samae; veja destaques da política

Dinheiro será repassado à administração direta, que encaminhará as obras

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS