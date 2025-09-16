Câmara arquiva pedido de cassação de Hiago Morandi

Hiago Morandi (PL) Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

O plenário da Câmara arquivou um pedido de cassação do mandato do vereador Hiago Morandi (PL). A rejeição foi por unanimidade, seguindo o parecer da Comissão de Ética.

O pedido havia sido protocolado por Victor Hugo Emannuel Gama e se somou a outros dois que haviam sido encaminhados pela ativista Cleo Araújo. O documento se baseava em uma entrevista ao podcast Conversa Magna. Na conversa, o vereador se referiu ao laboratório de HIV, no subsolo do Centro Especializado em Saúde (CES), como um lugar com "energia ruim". O argumento dos denunciantes é de que houve discriminação. A Comissão de Ética entendeu que a referência foi ao local e não aos frequentadores.

Motivos

Entre os argumentos para o arquivamento, estiveram a falta de provas anexadas à denúncia - o que obrigou a comissão a ir em busca da gravação - e a não banalização da cassação.