Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Câmara arquiva pedido de cassação de Hiago Morandi

Denúncia por fala em podcast foi considerada improcedente pela Comissão de Ética, que defendeu regras mais claras para pedidos de cassação.

