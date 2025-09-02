Atendimento ao cidadão e licenciamentos serão primeiros serviços liberados em plataforma digital da prefeitura de Caxias

O atendimento ao cidadão e os pedidos de licenciamento para obras vão ser os primeiros serviços liberados na plataforma digital que vai gerenciar os processos que tramitam na prefeitura de Caxias. O sistema está em implantação desde maio, com prazo de conclusão de oito a 10 meses.

A data exata da disponibilização da primeira etapa não está definida, mas a secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, diz que será "em breve". A promessa é que a plataforma elimine a necessidade de documentos em papéis tanto em trâmites internos, quanto na relação com o contribuinte. Solicitações de consertos de ruas, por exemplo, poderão ser feitos por site ou aplicativo.

A plataforma custou R$ 15,27 milhões pelo prazo de cinco anos, podendo ser renovado por até 15 anos. Depois desse prazo máximo, nova licitação precisa ser realizada.

