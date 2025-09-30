Assessor de vereador da oposição é cotado para assumir Habitação

Com o vereador Rafael Bueno (PDT) assumindo a secretaria da Saúde na próxima segunda-feira (6), a vaga na Câmara será ocupada pelo atual secretário da Habitação de Caxias, José de Abreu (Jack).

E já há movimentação para a definição de um substituto na pasta. O mais cotado é o de Sílvio Daniel, assessor do vereador Pedro Rodrigues (PL).

Oficialmente a escolha não é confirmada, mas já é dada como certa nos bastidores. Sílvio, que foi secretário municipal do PL, foi candidato a vereador em 2020 e ocupou cargos na primeira gestão de Adiló.

Reações

O assunto tem gerado incômodo dentro do PL e não passou batido na sessão desta terça-feira (30). O líder do partido, vereador Hiago Morandi, acusou o governo de buscar apoio na sigla após o encerramento de uma sessão extraordinária por falta de quórum para votar um projeto sobre o transporte coletivo há duas semanas.

O vereador chegou a dizer que o episódio não vai rachar o partido, mas, em seguida, afirmou:

— Eu fico mais isolado, bato dez vezes mais no prefeito e assim a gente vai continuar.

Fotinho

As declarações de Hiago ocorreram em meio a críticas abertas ao líder do governo, vereador Daniel Santos (Republicanos). O assunto principal foi a reunião realizada na última sexta-feira (26) para discutir a viabilização do consórcio regional de saúde via lei estadual. Seria uma forma de compartilhar com os municípios da região as despesas do sistema de atendimento.

O parlamentar do PL criticou a reunião, lembrando que o secretário Geraldo da Rocha Freitas Júnior já estava de saída, e acusou o colega de bajulação para sair na foto. Neste momento, também aproveitou para fazer um aceno ao vereador e secretário anunciado Rafael Bueno (PDT), que está em Ananindeua (PA) conhecendo a estrutura de saúde.

— Isso é articulação, não é bater fotinho — finalizou.

Em resposta, Daniel Santos disse que a reunião já estava agendada há muito tempo e respondeu às críticas do colega:

— Isso é trabalhar, diferente de populismo e de jogar o que interessa para as redes sociais em busca de like.