Articulações para nova rodovia ligando Caxias a Porto Alegre ganham força

Nova rodovia tiraria o fluxo de passagem da BR-116, na área urbana. Porthus Junior / Agencia RBS

Começam a ganhar força as articulações para a construção de uma nova rodovia federal ligando Caxias do Sul a Porto Alegre. Mencionada pela primeira vez em 2023 pelo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro da Silva, a estrada é projetada como uma alternativa à BR-116.

Na RA CIC em que, na época, apresentou os detalhes da ideia, Silva disse que o órgão encomendaria um Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental (EVTEA) para o empreendimento. O levantamento já está pronto e agora as conversas que se iniciam têm o objetivo de encaminhar o desenvolvimento dos projetos.

Na última semana, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, esteve na sede do Dnit, em Brasília, para tratar da inclusão do trabalho no PAC Projetos 2026. Nesta quarta-feira (24), Caberlon viajou a Porto Alegre para tratar do assunto na sede regional do Dnit.

Também nesta quarta, a deputada Denise Pessôa (PT) esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, diretor geral do Dnit, Fabrício Galvão, tratando do assunto. Conforme a deputada, o ministro disse que há interesse do governo federal em encaminhar os projetos.

Vale lembrar: o elaboração dos projetos é uma de diversas etapas, que envolvem licenciamento ambiental e planejamento para execução. A estimativa é de que se possa pensar nas obras, possivelmente bilionárias, em 10 anos.

O traçado

O esboço apresentado em 2023 projetava uma rodovia começando no entroncamento da Rota do Sol com a BR-116 e aproveitando o traçado da rodovia estadual. A partir do viaduto torto, um novo trajeto seguiria até as proximidades de Vale Real, passando na sequência pelo interior de Nova Petrópolis e cidades como Presidente Lucena e Ivoti.

Na RS-240, em Portão, a via encontraria a extensão da Rodovia do Parque, conhecida como Rodovia da Serra e em fase mais avançada de planejamento. A partir desse ponto o caminho seguirá via Rodovia no Parque, no traçado já existente.

A nova rodovia proposta vai permitir retirar o fluxo de passagem da BR-116 na área urbana de Caxias, hoje com características de avenida. O deslocamento também eliminaria a necessidade de trafegar pela BR-116 no Vale do Sinos.

E os 900 metros?

Segundo Caberlon, há conversas entre Sulgás e Dnit para a duplicação de 900 metros da BR-116, no bairro Planalto, mas não há informações de acordo.

A companhia diz que é possível fazer a obra com a rede de gás no ponto. O Dnit argumenta que isso deixaria a intervenção mais cara.