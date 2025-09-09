Após divergência, Executivo vai alterar orçamento da Câmara de Caxias na LDO

A prefeitura de Caxias vai encaminhar uma mensagem retificativa — ou seja, uma alteração — no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) prevendo um orçamento de R$ 66 milhões para a Câmara em 2026. O montante foi definido em reunião entre o Executivo e a direção da Casa nesta segunda-feira (8).

O novo valor resolve a divergência entre os dois poderes surgida a partir do previsto na proposta original. A Câmara havia calculado o montante necessário para 2026 em R$ 71 milhões, considerando investimentos já previstos, como reforma do plenário e construção de um anexo.

Leia Mais Ajustes na LDO devem encerrar divergência entre Executivo e Legislativo; veja destaques da política

O texto do Executivo previa o repasse imediato de R$ 61 milhões, complementando o restante em caso de necessidade. A Câmara costuma devolver recursos ao Executivo todos os anos, a partir do que sobra do orçamento.

Para chegar ao valor final de R$ 66 milhões, os dois poderes concordaram que o Executivo faria o repasse de R$ 5 milhões referente ao Fundo de Aposentadoria dos Servidores (Faps) da Casa. Trata-se de um recolhimento de benefício, que não entra diretamente no custeio. Somando com o valor que será efetivamente repassado, se chega em R$ 71 milhões.

Leia Mais Aeroporto de Caxias recebe avião da Força Aérea Uruguaia

Mal estar

Apesar da solução encaminhada, a previsão original da LDO gerou mal estar nos bastidores da Câmara. Parlamentares interpretaram a proposta como uma interferência do Executivo no Legislativo, com corte orçamentário.

Entre os argumentos, o de que o Executivo sempre ratificou o orçamento indicado pela Câmara e também que a prefeitura não pode utilizar o montante de outro poder para cortar gastos.

— Nem no governo Guerra isso foi feito — disse um parlamentar ouvido pela coluna.

O desconforto ocorreu até mesmo na base do governo.

Leia Mais Prefeitura de Caxias abre contratação de túnel de drenagem com 450 metros de escavações subterrâneas

Detalhamento

A proposta da LDO vai ser detalhada em uma audiência pública marcada para o dia 24. Será às 14h na Câmara de Vereadores.