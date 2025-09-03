Bruno Todeschini / Agencia RBS

O ex-vereador Elói Frizzo assumiu nesta terça-feira (2) como coordenador de Relações Comunitárias da prefeitura. A divisão é responsável pela interação da administração com entidades e outros setores da sociedade.

Frizzo saiu da Câmara de forma inesperada no mês passado, quando o vereador Zé Dambrós (PSB), que até então ocupava as Relações Comunitárias, retornou ao Legislativo por decisão partidária. O ex-vereador diz que a decisão foi unilateral e que faltou diálogo, além de deixar um clima ruim no partido. Já o presidente da sigla, Adriano Boff, ainda no mês passado, a existência de crise interna.

O vice-líder do governo, vereador Wagner Petrini (PSB), chegou a dizer que a coordenadoria seria um cargo muito pequeno para Frizzo, que já foi vice-prefeito. O ex-vereador, porém, diz ter atendido a um pedido do prefeito Adiló Didomenico, e do vice, Edson Néspolo, para reorganizar o setor e torná-lo a porta de entrada para as demandas da sociedade, além de auxiliar na relação com o Legislativo.

Prorrogação confirmada

O Ministério de Portos e Aeroportos formalizou na semana passada a prorrogação do convênio entre Caxias e União para a utilização dos recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (Fnac) para a construção do aeroporto de Vila Oliva. Agora, o município tem reservado até 14 de junho de 2029 quase R$ 200,6 milhões para a obra.