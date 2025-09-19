Além de ouvir secretários, Câmara quer informações sobre exonerações de médicos; veja destaques da política

Além da convocação do secretário da Saúde de Caxias, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, e da adjunta, Daniele Meneguzzi, protocolado nesta quinta-feira (18), vereadores também elaboraram um pedido de informações à pasta.

A Comissão de Saúde quer saber as listas de espera por atendimento, quantos médicos se exoneraram e por que o município não se inscreveu no programa Mais Acesso a Especialistas, do governo federal.

Tanto a convocação quanto o pedido de informações ainda precisam passar pelo plenário. As medidas são uma reação da Câmara aos problemas de atendimento na cidade, mas foi impulsionada pelo vídeo de Daniele associando a fiscalização parlamentar à saída de médicos.

Orixá Ogum

Aprovação ocorreu nesta quinta-feira (18). Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

Caxias terá a Semana Municipal do Orixá Ogum. O projeto de lei prevendo a inclusão da data no calendário oficial foi aprovado na Câmara nesta quinta-feira (18).

A proposta, de autoria dos vereadores Rafael Bueno (PDT) e Elói Frizzo (PSB), agora segue para sanção ou veto do Executivo. Se virar lei, a celebração ocorrerá anualmente entre os dias 23 e 29 de abril, em referência ao padroeiro da cidade e do Rio Grande do Sul entre os umbandistas.