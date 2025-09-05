Ajustes na LDO devem encerrar divergência entre Executivo e Legislativo; veja destaques da política

A administração municipal e a direção da Câmara de Caxias farão uma reunião na segunda-feira (8) para bater o martelo em relação às divergências quanto ao orçamento do Legislativo em 2026. Encontros já ocorreram na quinta-feira (4) e também nesta sexta-feira (5).

A LDO prevê orçamento de R$ 71 milhões para a Câmara, mas com repasse inicial de R$ 61 milhões e destinação do restante em caso de necessidade. O Legislativo defendia o repasse integral.

O chefe da Casa Civil municipal, Roneide Dornelles, diz que também houve um erro de interpretação no texto, que gerou o entendimento de que o primeiro depósito seria de R$ 56 milhões. O encontro de segunda-feira, portanto, deve servir para ajustar o texto do projeto e também há a possibilidade de algumas alterações nos valores previstos.

Encontro com o ilustre

Valente abriu o desfile dos campeões. Lauro Alves / Divulgação

O boi Valente foi o convidado do honra do desfile artístico que abriu a Expointer 2025, nesta sexta-feira (5). Resgatado durante a enchente de 2024 em Muçum, no Vale do Taquari, o animal sofreu fratura na pata dianteira e precisou passar por amputação.

Para devolver a mobilidade ao boi, uma prótese de fibra de carbono foi produzida por uma empresa canadense com apoio do Hospital Veterinário da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Símbolo da superação e resiliência do Estado, Valente atraiu atenções, como o do presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), deputado Pepe Vargas (PT).

Mesma postura

O vereador Hiago Morandi (PL) disse no programa De Frente com a Lei, da TV Câmara que, caso o colega de partido Maurício Scalco tivesse sido eleito prefeito em 2024, adotaria a mesma conduta que mantém em relação ao governo Adiló. A referência é a ações de visita a órgãos públicos para fiscalizar os serviços.

Na entrevista, Hiago disse ainda que talvez "estaria cassado em sete meses" por conta disso. A declaração foi dita publicamente desta vez, mas já é conhecida por quem circula pelos corredores da Câmara ou tem proximidade com o parlamentar.

Em caso de vitória de Scalco, o vereador seria da base governista. Hiago e Scalco são vozes divergentes dentro do PL caxiense.

Avanço na Câmara

A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5138/23, da deputada Denise Pessôa (PT-RS), que garante cinco dias de licença remunerada para a pessoa indicada por mães solo em casos de nascimento, adoção ou guarda de criança ou adolescente. A medida altera a CLT e busca oferecer apoio físico e emocional a mulheres que criam os filhos sozinhas.

Para ter direito ao benefício, a mãe deve apresentar declaração com dados do acompanhante e comprovar que não há outra pessoa para assisti-la. O afastamento deve ser comunicado ao empregador com 30 dias de antecedência, salvo em situações imprevistas. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário.

Carnaval

Reunião ocorreu em Porto Alegre Mariana Ávila / Divulgação

Representantes do carnaval de Caxias do Sul e outras cidades do Estado participaram de encontro organizado pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, no último sábado (30), em Porto Alegre. A reunião, conduzida pela presidente do colegiado, deputada Denise Pessôa (PT), teve como pauta a profissionalização do carnaval, a estruturação da cadeia produtiva e a inclusão das entidades em programas como a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Entre as propostas encaminhadas estão oficinas para capacitação na elaboração de projetos, regularização das entidades para acesso a investimentos e a possibilidade de o carnaval integrar o futuro Fundo Nacional de Reparação Econômica e Promoção da Igualdade Racial, em discussão no Congresso.

Ônibus escolar

O ônibus escolar recebido pela Secretaria da Educação de Caxias será utilizado para atividades extraclasse, como passeios de estudos e atividades esportivas, entre outros. A equipe da própria pasta vai operar o veículo.