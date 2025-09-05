Agressão de professora a criança em Caxias desencadeia projetos de lei sobre videomonitoramento em escolas

A divulgação de imagens e a consequente prisão de uma professora por agressão a um estudante de quatro anos desencadeou a apresentação de projetos de lei para obrigar o videomonitoramento em escolas de educação infantil e Ensino Fundamental.
Projetos do tipo estão tramitando em Farroupilha, por autoria do vereador Joel Corrêa (MDB), e em Caxias, protocolada pela vereadora Daiane Mello (PL).
No caso caxiense, a medida contempla apenas a Educação Infantil e exige o monitoramento de salas de aula e de atendimento.
No projeto de Farroupilha, a previsão é também para áreas de circulação e convivência, exceto banheiros e vestiários. Ambos os projetos ainda estão em tramitação.