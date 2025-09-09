Aeroporto de Caxias recebe avião da Força Aérea Uruguaia

Um avião da Força Aérea Uruguaia (FAU) pousou nesta segunda-feira (8) no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, com previsão de decolagem na manhã desta terça-feira (9).

A aeronave modelo C-212 Aviocar é utilizada pela FAU para o transporte de cargas e tropas, entre outras funções. A missão que trouxe a aeronave à cidade, porém, não foi revelada.

O agendamento do pouso foi solicitado ainda na sexta-feira (5). Nesta segunda, a aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, e fez uma escala no aeroporto de Pelotas. A parada no sul do Estado foi para a nacionalização da aeronave, já que o aeroporto de Caxias não é internacional e não pode receber nem mesmo aeronaves militares estrangeiras.