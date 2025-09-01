Adiló defende candidatura de Leite, à presidência em evento de filiação; veja destaques da política

Evento do partido ocorreu no último sábado (30). Andréia Copini / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico, agora no PSD, se pronunciou em nome dos prefeitos e vices que trocaram o PSDB pela sigla liderada por Gilberto Kassab no evento do partido, sábado (30), em Porto Alegre. Ao lado de Kassab, do governador Eduardo Leite (PSD), de líderes do partido e de colegas de outros municípios, Adiló destacou a postura de evitar extremos e também exaltou a gestão de Eduardo Leite à frente do Estado.

— Estou chegando para embarcar neste ônibus, mas não para sentar na janela, é para ser mais um, para ajudar que essa viagem chegue a um bom destino para o Rio Grande do Sul e para o Brasil — disse Adiló.

Se dirigindo ao presidente nacional da sigla, Adiló defendeu a candidatura do governador à presidência.

— Esse tem o teu estilo — afirmou.

A assinatura da ficha de filiação ocorreu em jantar privado na noite de sexta-feira (29). No "uniforme" dos participantes, uma camiseta com a inscrição "PSD equilibra o Brasil entre os polos".

Agenda na Serra

Onyx se encontrou com colegas de partido e com o vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo. Wederlei Pires / Divulgação

Ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, esteve em Caxias na última sexta-feira (29). Filiado ao PP desde junho, ele participou de reunião com integrantes do partido em Caxias, além do vice-prefeito Edson Néspolo, que é presidente municipal do União Brasil. PP e União Brasil formalizaram há algumas semanas a federação União Progressista.

O assunto do encontro foram as estratégias para as eleições de 2026. Onyx se colocou à disposição do partido, mas ainda não há definição do cargo que irá disputar. Na agenda na Serra, o ex-candidato a governador também esteve no gabinete do prefeito Adiló Didomenico e na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias.

Nova ressonância magnética

O Hospital Geral, de Caxias, recebeu um novo aparelho de ressonância magnética. A entrega ocorreu no sábado (30) em ato com o deputado federal Maurício Marcon (Podemos), autor de emenda parlamentar de R$ 6,5 milhões utilizada para compra do equipamento.

Na entrega também estavam presentes vereadores do PL, como Daiane Mello, Sandro Fantinel, Capitão Ramon e Pedro Rodrigues, além de Bortola e Calebe Garbin, do PP, e de Sandra Bonetto, do Novo. O deputado estadual Professor Claudio Branchieri (podemos) também participou, assim como a direção do hospital.

Marcon cobrou do secretário de Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, o funcionamento do aparelho 24 horas por dia. O secretário confirmou que a atividade será ininterrupta.

Prestação de contas

O engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) responsável pela BR-470, Adalberto Jurach, participará de uma reunião pública na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, nesta terça-feira (2), às 14h45min.

O encontro foi convocado pela Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social para apresentar as ações do órgão federal na rodovia, que foi muito atingida por deslizamentos em maio do ano passado.

A reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara Bento e pelo Facebook (@camarabento).