Vice-reitor da UFRGS diz que projeto de campus na Serra é da instituição; cursos devem ser divulgados nesta sexta

Reunião ocorreu nesta quarta-feira (13). Ramon Tissot / Divulgação

O projeto do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Serra é da reitoria da instituição e não apenas do governo federal. A garantia é do vice-reitor, Pedro Costa, que participou remotamente de uma reunião do Ministério da Educação (MEC) na quarta-feira (13).

Na sede da pasta, em Brasília, participaram a deputada federal Denise Pessôa (PT), responsável pelas articulações junto ao MEC, e a vereadora Rose Frigeri (PT), presidente da frente parlamentar que trata do assunto na Câmara de Caxias.

A fala é mais uma sinalização da reitoria de que não vai ceder às pressões de setores da universidade contrários aos investimentos na Serra. Tanto que é esperado para esta sexta-feira (15) a divulgação dos cursos que se pretende ofertar no campus da região. Será em uma audiência pública na própria instituição, em Porto Alegre.