Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Vereadora de Garibaldi quase perde mandato após denúncia; veja outros destaques de política

Luana Meneghetti (MDB) levou à tribuna um vídeo de um menor machucando uma cadela e não escondeu o rosto do jovem. Com isso, foi denunciada por um familiar. Os vereadores recusaram a denúncia

Renata Oliveira Silva

