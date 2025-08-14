Vereadora de Garibaldi quase perde mandato após denúncia; veja outros destaques de política

Os vereadores não aceitaram a denúncia contra Luana e, com isso, ela manteve o mandato. Reprodução/YouTube Câmara Municipal de Garibaldi / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Em Garibaldi, um caso de maus-tratos contra uma cadela, chamada Meghi, ainda em abril, quase custou o mandato da vereadora Luana Meneghetti (MDB). Na época, um vídeo de um menor supostamente machucando Meghi viralizou e a comunidade mobilizou-se para resgatá-la.

Com o apoio das forças de segurança e prefeitura, o animal foi salvo e ficou aos cuidados do Departamento do Bem-Estar Animal (DBEA). Alguns dias depois, Meghi foi devolvida à família após a comprovação de que o jovem não teria mais acesso ao animal.

No entanto, a vereadora, que é conhecida por defender a causa animal, acabou mostrando o vídeo em uma das sessões e não usou uma tarja para esconder o rosto do menor. Com isso, um familiar do jovem fez uma denúncia contra a parlamentar, fundamentada no art. 7º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67, alegando que Luana utilizou a gravação sem autorização judicial ou consentimento da família. O documento sustentava que tal ato violaria direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na justificativa, a vereadora alegou que levou o vídeo a público para "fins educativos".

— Como representante da população, trouxe o tema à tona. Usei essa tribuna para fins educativos, alertei os pais sobre o que seus filhos podem estar fazendo na internet, falei sobre a "Teoria do Elo", que mostra como a violência contra animais pode ser o início de um ciclo perigosíssimo de violência contra mulheres, crianças e idosos, principalmente. [...] Eu trouxe ao Poder Legislativo um dos vídeos que o próprio rapaz gravou e expôs em grupos. Meu ímpeto não foi trazer risco à integridade de ninguém — frisou Luana.

Porém, na última segunda-feira (11), o Plenário da Câmara considerou improcedente o recebimento da denúncia, encerrando o processo já na fase de admissibilidade. Contudo, a vereadora ainda está respondendo por um processo, sobre o mesmo fato, no Conselho de Ética da Câmara. A ação corre em sigilo.

Congresso em Caxias

A entrega do convite foi realizada no último dia 7 de agosto Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

O presidente da Câmara de Caxias do Sul, Lucas Caregnato (PT), entregou ao governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, o convite oficial para o evento "Conquista Tchê - 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos", que será realizado de 11 a 13 de setembro de 2025, na sede do Legislativo caxiense.

A reunião, intermediada pelo deputado Neri, o Carteiro, contou com a presença do vereador Aldonei Machado (PSDB) e da servidora Milena Bartelle. O evento pretende ampliar o acesso a informações técnicas sobre projetos de infraestrutura financiados com recursos públicos, oferecer qualificação gratuita a agentes públicos e fortalecer o debate sobre captação de recursos.