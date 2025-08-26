Vereador de Caxias absolvido por falas sobre baianos faz primeira manifestação: "Gostaria de dizer para aqueles que me taxam de racista que vocês não têm vergonha na cara"

Fantinel foi absolvido pelo TRF4. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na primeira sessão após a absolvição pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no processo criminal em função das falas contra os baianos em fevereiro de 2023, o vereador Sandro Fantinel (PL) agradeceu a quem esteve ao lado dele e da família desde o episódio.

Fantinel lembrou os impactos que a repercussão das declarações causou aos familiares e também declarações que ele ouviu no Brasil e no Exterior por ser gaúcho e brasileiro. O parlamentar também mandou recado aos críticos:

— Gostaria de dizer para aqueles que ainda hoje têm comentários tristes e obsoletos, me taxam de discriminador, de racista, de fascista disso, daquilo e daquele outro, vocês não me conhecem, vocês não têm vergonha na cara.

Fantinel também citou o projeto social que mantém, que distribui alimentos, e agradeceu aos colegas por tê-lo livrado da cassação do mandato por conta das declarações.

— Mais uma vez peço perdão àqueles que se sentiram ofendidos. Fiz aquela triste fala nessa tribuna porque eu estava abalado, eu vim de uma noite sem dormir, tinha discutido com a minha esposa — declarou.