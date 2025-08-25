O vereador Capitão Ramon convocou nas redes sociais pedreiros, serralheiros e pintores para a instalação de toldo e remoção de cerca na unidade básica de saúde (UBS) do bairro Bela Vista, em Caxias.
A intenção pode ser boa e certamente rende apoio de parcela do eleitorado, mas não está de acordo com a lei. Prédios públicos precisam ser reparados e melhorados pelo poder público ou a partir de convênio firmado com o órgão responsável, no caso, a Secretaria da Saúde.
O motivo é simples: qualquer obra de construção civil precisa de um responsável técnico. Intervenção realizada por voluntário sem a devida autorização pode resultar na necessidade de novas obras no futuro ou mesmo no risco para quem frequenta o espaço.
O setor jurídico da secretaria está analisando o assunto, já que não houve solicitação formal. O município conta com possibilidades jurídicas para oficializar parcerias do tipo.
Também nesta coluna
Trabalho conjunto
O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e a deputada federal Denise Pessôa (PT) visitaram, nesta segunda-feira (25), o terreno onde será construída a policlínica de Caxias. Ela ficará em um terreno de 8.238 metros quadrados no cruzamento das avenidas Martim Francisco Spiandorelo e Dr. Assis Mariani, no bairro São Caetano.
A estrutura vai oferecer atendimentos especializados e exames. O projeto é do município e será viabilizado a partir de um repasse de R$ 30 milhões pelo governo federal. Denise foi a responsável pela articulação.
— Quando se trata do interesse público para trazer investimentos e melhorias para nossa cidade, sabemos trabalhar juntos, fazendo a boa política — disse Adiló em vídeo.
Regramento nacional
A deputada federal Denise Pessôa (PT-RS) apresentou projeto de lei para estabelecer uma base legal permanente para as Casas da Mulher Brasileira (CMBs). A proposta busca consolidar esses espaços como centros integrados de atendimento a mulheres em situação de violência, reunindo serviços jurídicos, psicossociais, policiais e de abrigamento emergencial.
Além da iniciativa nacional, Denise articula junto à União a implantação de um serviço do tipo em Caxias do Sul. O investimento é estimado em R$ 9,5 milhões e o equipamento será construído em um terreno já definido no bairro Sanvitto. Localmente, o projeto também é articulado pela vereadora Rose Frigeri (PT).
Novo aparelho
A deputada estadual Delegada Nadine (PSDB) esteve em Caxias do Sul na quinta-feira (21) para visitar o Hospital Geral e conferir a entrega de um aparelho de ecografia cardíaca portátil, adquirido com emenda parlamentar de R$ 100 mil.
O equipamento permite diagnósticos rápidos e precisos à beira do leito e em centros cirúrgicos, reforçando a estrutura da instituição no atendimento de urgência e procedimentos cardíacos.
Capacitação
A vereadora Marisol Santos (PSDB) foi selecionada para a Formação Líderes RenovaBR 2025, iniciativa que reúne 109 participantes de todo o país. Ela foi escolhida entre mais de 50 mil inscritos e participou, em Brasília, do primeiro encontro presencial do programa, entre os dias 15 e 17 de agosto.
Os participantes debateram temas como ética, transparência, marketing político e o papel das instituições democráticas. O RenovaBR é uma escola de formação política, sem fins lucrativos e pluripartidária, que tem o objetivo de preparar novos líderes.