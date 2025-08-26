Secretário promete manter diálogo com vereador para viabilizar melhorias em UBS 

O vereador Capitão Ramon (PL) conversou nesta segunda-feira (25) com o secretário da Saúde de Caxias do Sul, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, a respeito de intervenções na unidade básica de saúde (UBS) do bairro Bela Vista. O parlamentar convocou voluntários nas redes sociais para implantação de um toldo e remoção de grades.
Ambos combinaram de manter contato para amadurecer a ideia viabilizar a iniciativa, que demanda projeto e cumprimento de normas técnicas.
— A intenção é boa porque cria vínculos com a comunidade. Vamos conversar para depois definir o que vai ser feito — disse o secretário.