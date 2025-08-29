Ritmo da construção da BR-285 preocupa comunidade dos Campos de Cima da Serra

Equipes seguem trabalhando na ponte sobre o Rio das Antas. Jaziel de Aguiar Pereira / Divulgação

Quem acompanha de perto a construção de oito quilômetros da BR-285, em São José dos Ausentes, está preocupado com a diminuição do ritmo das obras nas últimas semanas.

As equipes têm deixado outras frentes de trabalho e se concentrado na construção da ponte sobre o Rio das Antas. O motivo alegado é a necessidade de aporte de mais recursos para o andamento do trabalho até o fim do ano, já que o montante disponível até então foi utilizado.

À coluna, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) negou que as obras estejam paralisadas (o que, de fato, não ocorreu) e também afastou essa possibilidade.

O órgão federal diz que 33% do trabalho já foi executado e os recursos necessários, que totalizam cerca de R$ 120 milhões, estão garantidos via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A conclusão segue prevista para 2026.

Mobilização é fundamental

Ainda que haja garantia de recursos e novos aportes sejam realizados nas próximas semanas, é fundamental a mobilização da bancada gaúcha e de deputados estaduais para reforçar junto à União a prioridade que o projeto deve ter.

A BR-285 cruza o norte do Estado e permitirá a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Na definição das emendas ao orçamento de 2025, a bancada gaúcha no Congresso Nacional deixou a rodovia de fora.