Relançado edital do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.
Foi publicado novamente a licitação do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul nesta terça-feira (12). O certame foi suspenso no dia 1º de agosto após questionamentos de empresas interessadas referentes ao orçamento de um pouco mais de R$ 7,9 milhões.
No entanto, foi alterado o valor final, com um aumento de R$ 20.856,48, totalizando R$ 8.002,488,48 (ultrapassando R$ 2.488,48 do estipulado para orçamento final).
Segundo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul, Ronaldo Boniatti, como o valor é pequeno, foi incluído no montante. O titular também justificou que o acréscimo foi ocasionado por ajustes no valor de alguns equipamentos. O vencedor deve ser divulgado no dia 27 de agosto.
As obras do Centro de Proteção Animal já estão atrasadas em quase um ano. O espaço será feito em um terreno com área total de 5,3 hectares, na região de São Giácomo, com a promessa de atender 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, com a disponibilidade de canis coletivos e individuais, áreas exclusivas para mães e filhotes, animais idosos, raivosos e um espaço para gatos.