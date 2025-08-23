Reitora da UFRGS faz convocação à Serra em audiência marcada por clima de comemoração

Plenário da Câmara ficou lotado de participantes. Renata Oliveira Silva / Agência RBS

A audiência pública a respeito do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Serra, realizada na noite desta sexta-feira (22) na Câmara, foi marcada pelo clima de comemoração. O sentimento traduziu o que já se falava nos bastidores na última semana, desde a primeira apresentação do projeto pela reitoria, no dia 15: a UFRGS na região já é uma realidade e a discussão agora é sobre questões práticas da implantação.

Em um plenário lotado, todas as manifestações foram para destacar a importância da chegada da instituição e, em alguns casos, solicitações de mais cursos de graduação, além dos seis já anunciados.

Mas é importante destacar que os processos internos ainda não estão finalizados e o projeto precisa da aprovação Conselho Universitário (Consun), onde há vozes divergentes. Nesse sentido, a reitora da instituição — e também presidente do Consun — Márcia Barbosa, convocou a região:

— Quero que vocês me mandem, sejam das câmaras de vereadores, seja das prefeituras, seja das escolas, seja de trabalhadores das empresas, mensagens, moções o que vocês puderem instrumentalizar, dizendo que vocês desejam ter a UFRGS na Serra. Este é o tema de casa de vocês.

Em entrevista antes do início da reunião, ela também sentenciou:

— Quero ser reitora aqui da Serra, gente. Vocês só têm reitores homens, merecem ter uma reitora mulher aqui também.

Reconhecimento

Entre as manifestações de participantes, destacou-se a fala do ex-presidente e conselheiro do Simplás, o sindicato que representa as indústrias de material plástico da região, Orlando Marin. O empresário reconheceu o "erro de não acreditar nesse projeto" quando foi apresentado na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias no ano passado.

Segundo ele, quase todos os participantes na época acreditavam que a tentativa não daria certo, como em outros momentos. Marin afirmou que o setor de plástico quer crescer com a UFRGS.

Recepção

Antes da audiência pública, o prefeito Adiló Didomenico recebeu Márcia Barbosa no gabinete pela primeira vez. Ela estava acompanhada da vereadora Rose Frigeri (PT), presidente da frente parlamentar que trata da UFRGS na Serra e presidiu o debate na Câmara.

Na conversa, Adiló lembrou do período em que era estudante universitário e já se mobilizava por uma universidade pública na região. O prefeito também convidou a reitora para vir à cidade a lazer e presenteou ela com suco de uva e cervejas artesanais produzidas na cidade.

Adiló também esteve na audiência, onde se colocou à disposição da UFRGS para auxiliar na implantação do campus. Além dele, também estiveram no debate o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas (PT), a deputada federal Denise Pessôa (PT), a ex-deputada Marisa Formolo (PT) e vereadores da região.

Mais uma opção

No fim da audiência pública, a reitora recebeu mais uma opção de imóvel para implantação do campus em Caxias. Trata-se de um prédio na Rua Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino, que já abrigou complexo com hamburgueria, bar e academia, além de instituição de ensino. Atualmente, boa parte do imóvel está desocupada.

A UFRGS já avalia o Campus 8 e um prédio de cinco andares já ocupado no passado pela FSG, junto à Praça da Bandeira. O prédio do antigo Teatro São Carlos, no bairro São Pelegrino, é outra opção, que já abrigou uma unidade da Unisinos.

Também já foi sugerido à universidade um prédio da antiga sede da Marcopolo, no bairro Planalto, proposto pela própria empresa, e o prédio do Cristóvão de Mendoza, apontado pelo presidente da Câmara, Lucas Caregnato.