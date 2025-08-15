Próximo da comunidade senegalesa, Adiló participa de evento religioso em Caxias; veja destaques da política

Celebração ocorreu na sede da UAB. Andréia Copini / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico participou na quarta-feira (13) do Grand Magal de Touba, a principal manifestação cultural e religiosa da comunidade senegalesa em Caxias. O rito, celebrado na sede da União das Associações de Bairro (UAB), lembra a partida do líder religioso Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké para o exílio em 1895, marcando a libertação.

Convidado, Adiló almoçou pratos típicos da culinária do país. O prefeito classificou o evento como uma forma de "estreitar ainda mais os laços" com a comunidade senegalesa. A aproximação ocorreu de forma mais significativa a partir da criação do Centro de Capacitação e Comércio (CCC), que ofereceu espaço adequado e legalizou a atividade comercial dos imigrantes.

Também estiveram na celebração o diretor de fiscalização da Secretaria do Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto, e o secretário-adjunto de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tieppo.

