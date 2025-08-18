Presidente da Câmara sugere o Cristóvão como sede da UFRGS em Caxias

Reforma tem conclusão prevista para o próximo ano. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente da Câmara de Caxias, vereador Lucas Caregnato (PT) vai encaminhar à UFRGS e à frente parlamentar da Casa que trata do assunto a sugestão para que a universidade ocupe parte do prédio do Cristóvão de Mendoza, atualmente em reforma.

O argumento é de que, com a reforma encaminhada, a estrutura poderia abrigar a instituição pelo menos temporariamente, até que haja uma definição final sobre a sede que será comprada. A medida, segundo ele, permitiria iniciar as atividades rapidamente.

A quantidade de estudantes dos ensinos fundamental e médio matriculados atualmente no Cristóvão não preenche toda a estrutura, que também abriga a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).

Nova rodada

O projeto de implantação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias será apresentado, novamente, nesta terça-feira (19) para o público interno. Desta vez, a atividade ocorre na Sala II do Salão de Atos, no Campus Centro, das 9h às 11h.

Ainda nesta segunda-feira (18), a reitora Márcia Barbosa também foi até a Assembleia Legislativa para mostrar o projeto aos deputados estaduais e demais autoridades.