Prefeitura de Caxias prevê assinar em setembro empréstimo de US$ 40 milhões para transformação digital

A prefeitura de Caxias vai assinar em setembro o contrato para um empréstimo de US$ 40 milhões para projetos de transformação digital no município. A operação será realizada junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e já havia sido aprovada pela Câmara em novembro do ano passado.

A assinatura ocorre quase um ano após o aval do Legislativo porque nesse período o processo tramitou junto ao Tesouro Nacional e ao Senado, já que se trata de financiamento que entra na dívida externa.

O montante vai ser utilizado em ações para digitalização dos serviços públicos, incluindo a educação, ampliação do cercamento eletrônico e ações de sustentabilidade com uso da tecnologia e inclusão digital.