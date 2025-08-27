Prefeito de Caxias tem conversas avançadas para trocar o PSDB pelo PSD

Reunião na segunda-feira (25) tratou do futuro político dos tucanos caxienses Adroir da Silva / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico está em conversas avançadas para trocar o PSDB, onde ingressou para concorrer ao primeiro mandato a prefeito, pelo PSD. O martelo deve ser batido nesta quinta-feira (28) em uma conversa com o governador Eduardo Leite, que estará em Caxias.

Se a mudança for confirmada, a filiação vai ocorrer sábado (30) no evento "O Futuro está Chamando — Encontro de Filiações", que o PSD vai promover com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, e de Leite. Outros líderes nacionais do partido também estarão presentes.

A troca segue a tendência nacional de debandada do PSDB, que não conseguiu levar adiante as negociações de fusão com o Podemos, e corre o risco de desaparecer se não conseguir cumprir as cláusulas de desempenho nas próximas eleições.

No Rio Grande do Sul, o movimento foi impulsionado pela ida de Eduardo Leite para o PSD. O PSDB elegeu três governadores em 2022 e todos deixaram o partido.

Reflexo

Aliado de primeira hora de Adiló e presidente do PSDB caxiense, o deputado Neri, O Carteiro, também segue a tendência de filiação ao PSD. Na Assembleia, porém, as migrações partidárias podem ocorrer somente na janela partidária, que ocorre no início de 2026.

Na noite de segunda-feira (25), o diretório caxiense do PSDB realizou mais uma reunião para discutir o futuro do grupo político. O encontro contou com a participação de Adiló. Os vereadores Marisol Santos e Aldonei Machado estavam em outros compromissos e não estiveram presentes.

Na Câmara

A migração de Adiló, porém, não impacta a bancada do PSDB na Câmara, pelo menos por enquanto. A janela partidária para vereadores estará disponível somente em 2028. Até lá, Aldonei diz que vai aguardar o desenrolar do processo.

Já Marisol diz que acredita na social democracia (corrente que norteia o PSDB) e por isso segue no partido. A parlamentar diz ainda que a possível fusão com o Podemos e a consequente extinção do PSDB a colocava na iminência de deixar a sigla o que não é o caso agora.

A propósito

A vinda de Eduardo Leite a Caxias nesta quinta ocorre em função do Fórum de Competitividade, que ocorre na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) pela manhã. O encontro ocorre em parceria com o Transforma RS, hub do governo do Estado que reúne empresários em busca de inovação e competitividade. Além de Adiló e Leite, o presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), Pepe Vargas (PT), também estará presente.