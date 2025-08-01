Prefeito de Caxias nega intenção de concessão do Samae, apesar de estudo do governo do Estado

Autarquia garante que consegue cumprir as metas do marco do saneamento. Samae / Divulgação

Após o governo do Estado contratar um estudo para avaliar a concessão dos serviços de água e esgoto em cidades não atendidas pela Corsan, o prefeito Adiló Didomenico afirmou que "não há interesse em participar desse tipo de empreendimento ou decisão do Estado".

Em resposta a questionamento da coluna, Adiló acrescentou que o município não recebeu nenhum comunicado oficial do Piratini sobre a questão e que a autarquia é uma "empresa eficiente e capitalizada".

Não é a primeira manifestação do prefeito nessa linha. A mais recente havia sido no lançamento do projeto de compensação ambiental do entorno da represa Maestra, há pouco mais de uma semana.

As concessões de serviço de saneamento tem ocorrido com o objetivo de atingir as metas do marco nacional do setor, com prazo para 2033. Com caixa superior a R$ 400 milhões e índices de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto superiores à média nacional, o Samae sempre garantiu que dará conta dos investimentos.