Prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico confirma ida para o PSD

Decisão de Adiló tem objetivo de manter a união do grupo político. Romila Amaral / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico (PSDB) oficializou a ida para o PSD. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (28) após encontro com o governador Eduardo Leite (PSD). A ficha será assinada neste sábado (30), no evento "O Futuro está Chamando - Encontro de Filiações", que o partido vai realizar em Porto Alegre.

Adiló diz que a opção de seguir o caminho de Leite tem o objetivo de manter unido o grupo político e que o PSDB está sofrendo por "decisões erradas tomadas no passado recente".

— Entendemos que devemos criar uma nova força política em torno desta sigla — destacou.

Adiló também chegou a receber convite para migrar para o Progressistas, partido para o qual já cogitou ir quando saiu do PTB e onde diz ter muitos amigos, assim como no PSDB. Com a confirmação da ida do prefeito para o PSD, outros integrantes do PSDB de Caxias devem seguir o mesmo caminho. As conversas terão início nos próximos dias.

Ao comentar a decisão de Adiló, Leite, que esteve no Fórum de Competitividade, na manhã desta quinta-feira (28), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias, declarou estar em feliz em contar com o prefeito e classificou o chefe do Executivo municipal como "figura política de grande relevância" e com "vida pública honrada".

