Prefeito Adiló recebe projeto inicial das novas 31 escolas infantis da PPP; veja outros destaques da política

CEO do Consórcio Jope ISB, Ruz Gonzales, entregou ao prefeito Adiló o projeto inicial da arquitetura das novas escolas Ícaro de Campos / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico recebeu, nesta terça-feira (5), em seu gabinete, os representantes do Consórcio Jope ISB, de Belo Horizonte, vencedor do leilão da PPP da Educação Infantil para a construção de 31 novas escolas no município. O grupo entregou o estudo preliminar de arquitetura das escolas. O CEO do Consórcio Jope ISB, Ruz Gonzales, agradeceu a receptividade e parabenizou o prefeito pela iniciativa.

— Esse é um projeto muito importante para nós e nosso compromisso é fazer dar certo 1000%. Fizemos nossa primeira reunião de alinhamento dos trabalhos aqui em Caxias e foi muito produtiva. Caxias vai ser a primeira cidade do Sul do país a ter essa concessão. Tenho a certeza que vai ser um sucesso — destacou.

Conforme o titular da secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégica (Seplan), Marcus Caberlon, agora vai ser criada uma comissão formada por membros da pasta e das outras secretarias como da educação, meio ambiente, Urbanismo e Samae. Eles vão analisar e validar o plano inicial para dar andamento ao projeto executivo e, após, oficializar a ordem de início das obras.

Relembre o que é a PPP

O leilão da PPP da Educação Infantil para a construção de 31 novas escolas no município foi realizado na B3, Bolsa de Valores de São Paulo no início de julho.

O Consórcio Jope ISB foi o vencedor e é composto pelas empresas Jope Infraestrutura Social Brasil SA, Infra Social Participações SA e 41 Infra Social Fundo de Investimentos em Participação e Infraestrutura de Responsabilidade LTDA. Com a construção das novas escolas, estão previstas mais de 7 mil vagas na educação infantil do município.

O edital do projeto de Parceria Público-Privada (PPP), estruturado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prevê um investimento na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões de investimentos realizados nos primeiros três anos de contrato para a construção das escolinhas.

Redes sociais X publicidade

O líder de Governo, Daniel Santos (Republicanos), e vereadora da oposição, Daiane Mello (PL) trocaram acusações durante a sessão de terça devido ao pedido de informações da parlamentar e do seu colega de bancada, Hiago Morandi (PL), sobre o contrato firmado entre o município e a empresa Pro Target Comunicação e Marketing Ltda.

O requerimento foi impulsionado devido a um vídeo publicado pelo perfil "Caxias Mil Grau" em colaboração com a prefeitura de Caxias no dia 30 de julho, sobre o funcionamento dos radares.

— A informação sempre é importante. Eu sou formada em Comunicação e acredito que as pessoas precisam cada vez mais ter a informação na palma da mão e não sou contra a prefeitura ter um contrato de publicidade. A gente só pede que seja discriminado o que está sendo pago — salientou Daiane.

Contudo, no momento da discussão do requerimento, Santos usou o espaço para acusar a vereadora e Hiago de estarem divulgando "desinformação" em suas redes sociais sobre os gastos da prefeitura com publicidade.

— Eu acho de extrema importância esse pedido de informação e na realidade eu acho que esse pedido deveria ter sido solicitado antes de vocês fazerem os vídeos desinformativos. Inclusive, também serviria para a senhora não usar das suas redes sociais para difamar a minha imagem. Eu acho que isso mostra caráter e responsabilidade — disse o líder de Governo.

Daiane rebateu as alegações:

— Acho que ele (Daniel) faz um desserviço enquanto líder de governo nessa Casa. Em vez de convergir, ele acaba sempre tentando minar uma informação. Ele disse que foi uma ideia dele a questão da postagem do vídeo, e somente isso foi colocado na rede social — defendeu Daiane.

Transparência

No Portal da Transparência da prefeitura é possível encontrar, desde 8 de outubro de 2024, sete acordos com a Cloob Marketing (que leva o nome fantasia de "Caxias Mil Grau" nas redes sociais).

Os conteúdos contratados são referentes a campanhas institucionais como: Doação de Sangue, IPTU 2024/25, vacinação contra Sarampo e HPV, o Refis 2025 e até o Telessaúde.

No total, os contratos totalizaram R$ 17,2 mil e foram firmados através da Pro Target Comunicação e Marketing Ltda.

Suplentes assumem cadeiras nas Câmaras de Caxias e Farroupilha

O primeiro suplente do PL em Caxias do Sul, Rafael Henrique Gomez Bado, 42 anos, assumiu como vereador na sessão ordinária desta terça-feira (5). O servidor público substituirá Hiago Morandi (PL), que ficará afastado por licença médica até o dia 17.

O novo parlamentar, que é conhecido como Rafinha Bado, é líder comunitário há quase três décadas, atuando principalmente na Zona Norte da cidade, na região do bairro Santa Fé. Bado concorreu na eleição de 2024 e conquistou 1.763 votos.

Já na Câmara de Farroupilha, o vereador suplente Sedinei Catafesta (PSB) estará no lugar do vereador Roque Severgnini (PSB), que está viajando e reassume a cadeira no dia 1º de setembro.