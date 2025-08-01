ONG vai apresentar projeto alternativo de arborização para Estação Férrea de Caxias; veja destaques da política

Corte de dois pinus chamou a atenção. Vera Mari Damian / Arquivo pessoal

O Instituto Orbis, ONG ambiental de Caxias, vai apresentar até o próximo dia 10 um projeto alternativo para a arborização da Estação Férrea. A data ficou alinhada em uma reunião realizada nesta quinta-feira (31) entre a entidade, a administração municipal e os vereadores Estela Balardin (PT) e Claudio Libardi (PCdoB).

O assunto veio à tona após o corte de dois pinus chamarem a atenção. Pinus, assim como ligustros, além de exóticas, são consideradas espécies invasoras, por prejudicarem o ambiente do entorno. O apontamento do Instituto Orbis é com relação ao replantio. O projeto original prevê a implantação de metade de árvores nativas e a outra metade de exóticas não invasoras. A ONG defende, porém, o plantio de espécies nativas.

— A ideia é sempre reconstituir o nosso ambiente — diz o biólogo da entidade, Otávio Valente Ruivo.

O chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, e o chefe do Escritório de Projetos do município, Reinaldo Toscan Neto, dizem que a intenção é acatar as sugestões, desde que não haja modificações do projeto original e não descaracterize o paisagismo.

A propósito: nem todos acharam adequado o corte dos dois pinus. A ONG Conselho das Árvores demonstrou discordâncias, sob o argumento de que as árvores estavam no local há 50 anos.

Cambalhotas

Visita dos netos foi surpresa. Andréia Copini / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico teve um compromisso diferente no gabinete na manhã desta sexta-feira (1). Foi a visita surpresa dos netos, Helena e Davi, que se divertiram nos corredores e no sofá do espaço.

As crianças estavam acompanhadas da mãe delas e filha do prefeito, Bianca. Nas redes sociais, Adiló escreveu que o gabinete "nunca teve uma 'reunião' tão leve".

Nomeação

Posse ocorreu durante evento em Salvador (BA). Denerlei Antonioli / Divulgação

O presidente da Câmara de Caxias, vereador Lucas Caregnato (PT), assumiu a coordenação do Departamento Afro da União dos Vereadores do Brasil (UVB). A posse ocorreu durante evento nacional da entidade em Salvador. O setor atua no fortalecimento da representatividade negra nos legislativos municipais e na articulação de políticas públicas antirracistas. Caregnato tem o tema como foco da atuação parlamentar.

Na capital baiana, o vereador também renovou o acordo de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa da Bahia para uso do ParlaVox - sistema criado em Caxias que permite a publicação de discursos em texto, áudio e vídeo. A ferramenta é usada na Assembleia baiana sob o nome de AlbaVox.

No aguardo

A Secretaria do Planejamento de Caxias espera que em 30 dias o Banrisul conclua a análise do processo que envolve a transferência do terreno que vai abrigar pavilhões de reciclagem na Rua Cristóforo Randon. A negociação envolve a instituição financeira, o município e a SER Caxias.

Procurado pela reportagem do Pioneiro, porém, o Banrisul jogou a bola para o município e disse que a evolução "depende de etapa em execução pela prefeitura".

O acordo prevê que o Caxias adquira, da instituição financeira, a hipoteca do terreno e doe a área para o município. Em contrapartida, a prefeitura vai regularizar as matrículas imobiliárias, uma vez que o mapa oficial prevê inclusive a existência de ruas no terreno. Também é o poder público que vai construir os pavilhões.

Dia Judaico-Cristão

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (31), o projeto de lei que cria o Dia da Cultura e dos Valores Bíblicos Judaico-Cristãos. A proposta, de autoria do vereador Pedro Rodrigues (PL), prevê a celebração anual em 7 de outubro e agora segue para sanção do Executivo. Segundo o vereador, a data busca valorizar princípios como ética, solidariedade e respeito à diversidade religiosa.

Embora não tenha recebido votos contrários, a aprovação foi por 14 votos. Além de vereadores em compromisso pela Casa, parte dos parlamentares se ausentou para não votar. Nos bastidores, há quem entenda que proposta beneficia uma corrente religiosa em detrimento das demais - e em um estado laico.

Novas moradias

Entrega ocorreu na sexta-feira (1). Carlos Henrique Cardoso / Divulgação

A prefeitura de Antônio Prado entregou nesta sexta-feira (1º) sete casas para famílias em situação de vulnerabilidade social. As unidades foram construídas com recursos próprios, via Programa Habitacional de Interesse Social, que recebeu R$ 640,5 mil.