Novo trio da Festa da Uva faz primeira visita oficial a Adiló e Néspolo

Eleitas no sábado (23), a rainha da Festa da Uva 2026, Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, e as princesas, Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva, participam do primeiro evento na noite de quarta-feira (27). Será o lançamento do Natal Brilha Caxias 2025, que ocorre na Estação Férrea às 19h – o evento seria terça (26), mas foi transferido em virtude da chuva.
Na segunda-feira (25), o trio teve agenda cheia. Além de entrevistas em veículos de comunicação, também houve a primeira visita oficial ao prefeito, Adiló Didomenico, e ao vice, Edson Néspolo. A rainha e as princesas foram presenteadas com aquarelas do artista Antonio Giacomin.