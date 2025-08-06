André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
"Não foi uma tentativa de golpe, foi uma baderna", diz deputado Mauricio Marcon sobre os atos de 8 de janeiro

A manifestação foi feita durante entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (6)

Renata Oliveira Silva

