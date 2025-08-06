"Não foi uma tentativa de golpe, foi uma baderna", diz deputado Mauricio Marcon sobre os atos de 8 de janeiro

O deputado caxiense Maurício Marcon concedeu uma entrevista à Kelly Matos, Paulo Germano e Gabriel Sant'Ana Wainer no programa desta quarta Reprodução/GZH / Divulgação

No programa Timeline da Rádio Gaúcha desta quarta-feira (6), o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) defendeu a pauta da Anistia aos presos pelo ataque do dia 8 de janeiro de 2023.

— Sobre a Anistia, o que a gente está pautando aqui, deixando bem claro que não foi, que não existe golpe desse jeito. Vamos parar de falar essas bobagens, golpe com batom, golpe com o quê? Nenhuma arma foi encontrada, que golpe no mundo que vocês podem me referir, que já existiu, com um batom? — disse.

A fala foi em referência a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida como a mulher que pichou com batom a frase "perdeu, mané" na estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no dia do ataque.

Além disso, Marcon ainda reforçou que não houve uma tentativa de golpe, e sim uma "baderna".

— Não houve tentativa de golpe, houve sim uma baderna, no meu entender, então eu não vou convencer vocês e vocês não vão me convencer. A verdade é que pensar em fazer algo não é crime no Brasil. Não existe esse artigo, colocar isso no papel, numa folha de papel, também não é crime no Brasil. Agora, pegar uma arma e tentar matar alguém, isso sim é crime. Então, a gente tem que diferenciar. E como eu volto a dizer, as pessoas têm que ser julgadas no foro delas, não no foro que o ministro puxe pra ele a responsabilidade que não é dele — disse o deputado.