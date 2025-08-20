Não é a primeira vez que uso de caminhonete pelo prefeito de Caxias gera debate

Pajero Dakar chegou a ser utilizada por Alceu Barbosa Velho em 2015. Roni Rigon / Agencia RBS

O debate em torno da compra de uma Trailblazer High Country 4x4 de R$ 401 mil para o gabinete do prefeito Adiló Didomenico não é inédito. Há 10 anos, uma polêmica semelhante se estabeleceu em torno da aquisição de uma Pajero Dakar que chegou a ser utilizada pelo então prefeito Alceu Barbosa Velho.

A diferença é que, na época, o veículo havia sido adquirido pelo Samae por R$ 160 mil (cerca de R$ 293 mil em valores corrigidos pela inflação) para o patrulhamento de áreas em bacias de captação. Ele passou a atender o gabinete sob o argumento de que era pouco utilizado na autarquia. O carro oficial do prefeito na época era um Fluence.

Após a repercussão, Alceu decidiu deixar de usar o veículo e transferir para a Guarda Municipal fiscalizar as represas.

Defesa

O assunto voltou a ser debatido na sessão desta quarta-feira (20) a partir de manifestação do vice-líder do governo, Wagner Petrini (PSB), que defendeu a aquisição.

O vereador classificou o veículo como "mediano", já que utilitários normalmente custam a partir de R$ 250 mil, e disse que é importante para vistorias no interior do município.